Шольц призвал Сербию ввести против РФ санкции и договориться с Косово
Во время визита в Белград канцлер Германии Олаф Шольц призвал Сербию присоединиться к санкциям ЕС против России после ее вторжения в Украину
Об этом информируют на сайте Голос Америки со ссылкой на пресс-конференцию после переговоров с Шольцем.
"Шольц очень решительно, четко и резко попросил Сербию присоединиться к санкциям против России, то есть поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже принял против России", – сказал президент Сербии Александр Вучич.
Олаф Шольц отметил, что это было бы логично для страны, которая является кандидатом в члены ЕС и хочет вступить в блок.
Президент Сербии в ответ заявил, что ЕС следует принять во внимание традиционные связи между Россией и Сербией.
- Сербия отказалась вводить против России санкции, хотя официально осудила российское вторжение. Вероятно, власти страны рассчитывают на то, что в ближайшем будущем вступит в Евросоюз. Шольц заявил, что поддерживает это рвение. При этом он выдвинул Белграду еще одно требование.
- 10 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что государства, стремящиеся вступить в Евросоюз, должны присоединиться к антироссийским санкциям.
- 17 мая правительство Косово ввело санкции против РФ в связи с российской агрессией в Украине. Кроме того, санкции введены и против Беларуси.
- В марте президент Косово Вьос Османи попросил Джо Байдена использовать влияние Вашингтона в странах-членах НАТО, чтобы помочь ее государству присоединиться к военному альянсу.
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