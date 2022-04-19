Шольц призвал Путина остановить войну против Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить обстрелы украинских городов
Об этом сообщает РБК-Украина .
"Россия не должна выиграть эту войну", – заявил Шольц.
Немецкий канцлер призвал Путина немедленно прекратить обстрелы и вывести войска из Украины.
"Прекратите эту ужасную войну", - добавил он.
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