Об этом сообщает DW .

По словам Шольца, Евросоюзу необходимо провести кардинальные реформы, чтобы подготовиться к приему новых членов.

"Страны Западных Балкан, Украина, Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение на пользу Европейскому Союзу. В эти дни снова возникает вопрос о том, где будет дальше проходить граница между свободной Европой и неоимпериалистической автократией", - сказал Шольц 29 августа. во время речи в Карловом университете в Праге.

23 июня Украина получила статус государства-кандидата на вступление в ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что представители Евросоюза приложат все усилия, чтобы Украина получила членство по упрощенной процедуре.

Боррель заявил, что Евросоюз немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и окончательное членство в ЕС.

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