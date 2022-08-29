Шольц призвал принять Украину в ЕС и назвал Россию неоимпериалистической автократией
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина, Молдова и Грузия должны стать членами Евросоюза
Об этом сообщает DW .
По словам Шольца, Евросоюзу необходимо провести кардинальные реформы, чтобы подготовиться к приему новых членов.
"Страны Западных Балкан, Украина, Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение на пользу Европейскому Союзу. В эти дни снова возникает вопрос о том, где будет дальше проходить граница между свободной Европой и неоимпериалистической автократией", - сказал Шольц 29 августа. во время речи в Карловом университете в Праге.
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