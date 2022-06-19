Об этом сообщает "Укринформ".

"ЕС должен модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Не всегда можно будет единогласно решать все, что сегодня должно быть решено единогласно", - сказал канцлер.

Он планирует отметить это на саммите ЕС на следующей неделе. По словам Шольца, готовиться к расширению Союза должны не только страны-кандидаты, но и сам ЕС.

"Европа действовала в единстве после российской агрессии против Украины, и мы будем это делать и дальше, поэтому я уверен, что мы найдем способ принять общее решение... Я вполне оптимистично настроен, что мы сможем", - объявил он свои ожидания по решению лидеров ЕС по предоставлению Украине статуса кандидата.

В то же время глава правительства ФРГ подчеркнул, что путь в ЕС будет нелегким, ведь каждый кандидат должен отвечать многим требованиям. Это касается, прежде всего, верховенства права и демократии.

17 июня в Еврокомиссии озвучили список требований к Украине на пути к членству в ЕС. Еврокомиссия будет отслеживать прогресс Украины в выполнении этих шагов и будет отчитываться о них вместе с детальной оценкой страны до конца 2022 года.

19 июня за предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС проголосовали 315 народных депутатов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb