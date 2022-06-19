Шольц призвал модернизировать ЕС, чтобы облегчить принятие новых членов
Европейский Союз должен модернизировать свои структуры и процессы принятия решений, чтобы облегчить принятие новых членов
Об этом сообщает "Укринформ".
"ЕС должен модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Не всегда можно будет единогласно решать все, что сегодня должно быть решено единогласно", - сказал канцлер.
Он планирует отметить это на саммите ЕС на следующей неделе. По словам Шольца, готовиться к расширению Союза должны не только страны-кандидаты, но и сам ЕС.
"Европа действовала в единстве после российской агрессии против Украины, и мы будем это делать и дальше, поэтому я уверен, что мы найдем способ принять общее решение... Я вполне оптимистично настроен, что мы сможем", - объявил он свои ожидания по решению лидеров ЕС по предоставлению Украине статуса кандидата.
В то же время глава правительства ФРГ подчеркнул, что путь в ЕС будет нелегким, ведь каждый кандидат должен отвечать многим требованиям. Это касается, прежде всего, верховенства права и демократии.
- 17 июня в Еврокомиссии озвучили список требований к Украине на пути к членству в ЕС. Еврокомиссия будет отслеживать прогресс Украины в выполнении этих шагов и будет отчитываться о них вместе с детальной оценкой страны до конца 2022 года.
- 19 июня за предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС проголосовали 315 народных депутатов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное