Шольц призвал быть готовыми к долгой войне

Об этом Шольц сказал в беседе с журналистами в Брюсселе, где лидеры ЕС собрались обсудить последствия попытки государственного переворота в России, передает Sky News.

"Мы должны подготовиться к тому, что это может длиться долго. Важно, чтобы мы консультировались и говорили, что готовы держаться в долгосрочной перспективе с финансовой и гуманитарной поддержкой, которая необходима Украине, а также когда дело доходит до оружия", - сказал Шольц.

13 июня министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставку Украине большего количества танков Leopard 2, однако отметил, что его страна не может заменить каждый выведенный из строя танк.

14 июня Олаф Шольц представил принятую правительством Стратегию нацбезопасности. Одним из пунктов в документе определена цель тратить в среднем 2% ВВП на оборону на протяжении нескольких лет. Также в этом пункте указана необходимость усилить гражданскую оборону и гражданскую защиту.

На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Шольц заявил, что Германия уже готовится к длительной войне РФ против Украины, поэтому заложила соответствующие средства в бюджет и увеличивает возможности производства и ремонта вооружения для ВСУ.