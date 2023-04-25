Об этом сообщает Bloomberg .

По информации агентства, Шольц стремится встретиться с премьером КНР из-за вспышки напряженности. Переговоры состоятся 20 июня в Берлине в момент, когда Европа пытается определиться со своей политикой по Китаю.

По словам источников Bloomberg, знакомых с планами, Шольц стремится привлечь Пекин как ключевого партнера в таких вызовах, как мир и изменение климата и одновременно установить красные линии для любых изменений статус-кво на Тайване.

"Хотя Германия рассматривает Пекин как противника в определенных аспектах, Шольц выступает против отграничения от Китая, важного торгового партнера и решающего пункта назначения для германского экспорта", - пишет Bloomberg.

По данным источника, правительства Германии и КНР планировали двустороннюю встречу в течение нескольких месяцев. Пока о ней еще не объявлено официально.