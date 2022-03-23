Шольц предостерег Путина от применения химического и биологического оружия в Украине

Об этом сообщает Reuters .



Во время прямых переговоров Шольц призвал Путина не использовать биологическое или химическое оружие в Украине.



Представитель правительства Германии Штеффен Гебестрейт подтвердил эти слова на очередной правительственной пресс-конференции в среду, 23 марта.

Напомним, среди российских оккупантов обнаружено присутствие специалистов-химиков, что может свидетельствовать о подготовке РФ теракта против Украины с применением химического оружия.

Президент США Джо Байден считает, что Путин может прибегнуть к химической атаке под фальшивым флагом в Украине. Также о том, что Россия может планировать применение химического оружия против Украины, заявлял Генсек НАТО Йенс Столтенберг .

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