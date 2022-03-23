Шольц предостерег Путина от применения химического и биологического оружия в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег президента РФ Владимира Путина от использования биологического или химического оружия в Украине
Об этом сообщает Reuters .
Во время прямых переговоров Шольц призвал Путина не использовать биологическое или химическое оружие в Украине.
Представитель правительства Германии Штеффен Гебестрейт подтвердил эти слова на очередной правительственной пресс-конференции в среду, 23 марта.
- Напомним, среди российских оккупантов обнаружено присутствие специалистов-химиков, что может свидетельствовать о подготовке РФ теракта против Украины с применением химического оружия.
- Президент США Джо Байден считает, что Путин может прибегнуть к химической атаке под фальшивым флагом в Украине. Также о том, что Россия может планировать применение химического оружия против Украины, заявлял Генсек НАТО Йенс Столтенберг .
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