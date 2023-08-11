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Шольц предоставит Украине ракеты Taurus, если их запрограммируют не бить по территории России, - Spiegel

11 августа, 2023 пятница
12:00
Война с Россией

Правительство Германии изучает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus из складов Бундесвера в ближайшие месяцы

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что по этому вопросу продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары Киевом по российской территории, не касающейся оккупированного РФ Крыма.

Отмечают также, что глава немецкого правительства "очень озабочен" эскалацией войны, тогда как канцелярия министра обороны Бориса Писториуса обратилась к производителю Taurus с просьбой интегрировать в ракеты соответствующее ограничение для программирования целей.

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По данным Spiegel, Шольц не одобрит поставку ракет, пока не убедится в их технической модификации. В промышленных кругах говорили, что такое ограничение системы возможно, но займет несколько недель.

Кроме этого, источники сообщают, что если раньше канцлер ФРГ был готов предоставить Taurus только при условии, что США передадут Киеву свои дальнобойные ракеты ATACMS, то это условие уже не играет главной роли.

  • В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.
  • В конце июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что ФРГ не намерена передавать Украине эти ракеты.
  • В начале августа сообщалось, что в бундестаге достигли консенсуса по передаче Украине ракет Taurus.
Мир
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