Шольц предлагает упростить правила обретения гражданства в Германии
Канцлер ФРГ Шольц считает уместным упростить правила получения иностранцами, долгое время проживающими и работающими в Германии, гражданства
Об этом информируют на сайте консульства со ссылкой на заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца.
"Германии нужны лучшие правила для натурализации всех этих женщин и мужчин", - сказал Шольц.
Канцлер подчеркнул, что многие десятилетия люди эмигрировали. Германия стала для "страной надежды", а женщины, мужчины и дети внесли большой вклад в то, чтобы экономика была "такой же сильной, какой она сегодня".
"Очень хорошо, когда те, кто так долго живут у нас, тоже решают получить немецкое гражданство", – подчеркнул канцлер.
Сейчас получить немецкое гражданство можно не раньше, чем через восемь лет проживания в стране. Появилось предложение, чтобы сократить этот срок до пяти лет.
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