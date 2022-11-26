Шольц предлагает упростить правила обретения гражданства в Германии

Об этом информируют на сайте консульства со ссылкой на заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

"Германии нужны лучшие правила для натурализации всех этих женщин и мужчин", - сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что многие десятилетия люди эмигрировали. Германия стала для "страной надежды", а женщины, мужчины и дети внесли большой вклад в то, чтобы экономика была "такой же сильной, какой она сегодня".

"Очень хорошо, когда те, кто так долго живут у нас, тоже решают получить немецкое гражданство", – подчеркнул канцлер.

Сейчас получить немецкое гражданство можно не раньше, чем через восемь лет проживания в стране. Появилось предложение, чтобы сократить этот срок до пяти лет.

Правительство Чехии готовится к возможной зимней миграционной волне Украины и сможет принять десятки тысяч беженцев, но не так много, как в предыдущие месяцы.

В Украине приступили к проверке места жительства внутренне перемещенных лиц. Если человек не живет там, где зарегистрирован как ВПЛ, его могут лишить выплат.

По данным ВОЗ, из-за холода свои дома могут покинуть еще 2-3 млн украинцев.

Количество украинских беженцев, проживающих в Эстонии, составляет более 63 тысяч.

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