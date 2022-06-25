Шольц предлагает создать международный климатический клуб

Об этом говорится на официальном сайте правительства.

"Это то, что мы должны сделать, отказавшись от использования ископаемого топлива в долгосрочной перспективе. И потому одной из задач будет, например, создать климатический клуб, в котором страны, желающие этого достичь, будут работать вместе", - добавил он.

По его словам, война России против Украины привела к тому, что в Европе подорожали продукты питания, нефть и газ.

Поэтому сегодня актуальным стал вопрос согласованных действий между партнерами. Шольц подчеркнул, что на саммите G7 важно обсудить прекращение техногенного изменения климата.

Он отметил, что такой клуб мог бы работать как формат G6, собранный канцлером Хельмутом Шмидтом в связи с нефтяным кризисом в 1970-х.

27 мая государства Большой семерки договорились поэтапно отказаться от угля. Это станет первым обязательством Большой семерки отказаться от угля во избежание ухудшения климата.

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