Шольц поздравил Украину с Днем Независимости и пообещал оружие
Германия твердо стоит на стороне Украины и дальше будет поставлять оружие – от самоходных гаубиц до систем противовоздушной обороны
Об этом в поздравлении по случаю Дня Независимости Украины сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Дорогие украинки и украинцы! Ваша страна одолеет темную тень войны. Потому что ваша страна сильная и мужественная. И потому, что у вас есть друзья в Европе и во всем мире. Мы гордимся, что имеем честь принадлежать к числу ваших друзей сегодня и в нашем общем европейском будущем", - сказал Шольц.
По его словам, Германия в дальнейшем будет поставляться оружие – от самоходных гаубиц до систем противовоздушной обороны. Шольц заверил, что продолжится обучение украинских военных на современном европейском вооружении в ФРГ.
Кроме того, канцлер ФРГ отметил, что немецкие госпитали и дальше будут принимать на лечение раненых украинских бойцов. Германия с партнерами будут продолжать политику санкций, помогать в экспорте украинского зерна, восстановлении разрушенных городов и сел, будет оказывать финансовую поддержку Украине.
В частности, в октябре в Берлине будет созвана международная конференция по восстановлению, на которой будут определяться направления развития Украины.
Шольц отметил, что Германия уже приняла около миллиона украинских беженцев. Границы и в дальнейшем будут оставаться открытыми для нуждающихся в защите.
Поздравление Олаф Шольц завершил словами "Слава Украине!".
- 24 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Украину с Днем Независимости, процитировав Тараса Шевченко . Также Украину поздравили президенты Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета.
- Министерство обороны Великобритании опубликовало "Стефанию" Kalush Orchestra в исполнении оркестра шотландских гвардейцев, являющегося частью Королевского военного оркестра. Таким образом, оркестр поздравил всех украинцев с Днем Независимости Украины.
- Посол Великобритании в Украине Меллинда Симмонс поздравила украинцев с 31-й годовщиной Независимости. В конце видео посол в честь праздника составила букет из подсолнухов и хлопка ("бавовни", – ред.).
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда поздравили украинцев с праздником.
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