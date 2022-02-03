Шольц посетит Украину перед визитом в РФ

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ведомство федерального канцлера.

После визита в Киев он посетит Москву.

Детали обоих визитов не разглашаются.

Отметим, это будут первые визиты в обе страны Шольца в должности главы немецкого правительства.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ запланирована на 7 февраля . Лидеры стран обсудят совместные усилия по сдерживанию российской агрессии в отношении Украины.

Шольц после поездки в США намерен посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить напряженную ситуацию на границах Украины.



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