Шольц посетит Украину перед визитом в РФ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Украину 14 февраля
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ведомство федерального канцлера.
После визита в Киев он посетит Москву.
Детали обоих визитов не разглашаются.
Отметим, это будут первые визиты в обе страны Шольца в должности главы немецкого правительства.
- Ранее сообщалось, что встреча президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ запланирована на 7 февраля . Лидеры стран обсудят совместные усилия по сдерживанию российской агрессии в отношении Украины.
- Шольц после поездки в США намерен посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить напряженную ситуацию на границах Украины.
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