Шольц попросил Болгарию снять вето на процесс вступления в ЕС Северной Македонии

Об этом он отметил на пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым в Софии, сообщает Reuters .

"Я вижу шансы на прогресс. Мы останемся в тесном контакте в ближайшие дни", – сказал Шольц.

Он заявил, что ощутил "новую готовность" ЕС к расширению после вторжения России в Украину.

Петков повторил позицию Болгарии о том, что Северная Македония должна выполнить три условия, связанные с историческими и культурными спорами.

11 июня канцлер Германии Олаф Шольц призвал начать переговоры по вступлению Северной Македонии в ЕС в ближайшее время.