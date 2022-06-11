Шольц попросил Болгарию снять вето на процесс вступления в ЕС Северной Македонии
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Болгарию снять вето на переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии
Об этом он отметил на пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым в Софии, сообщает Reuters .
"Я вижу шансы на прогресс. Мы останемся в тесном контакте в ближайшие дни", – сказал Шольц.
Он заявил, что ощутил "новую готовность" ЕС к расширению после вторжения России в Украину.
Петков повторил позицию Болгарии о том, что Северная Македония должна выполнить три условия, связанные с историческими и культурными спорами.
- 11 июня канцлер Германии Олаф Шольц призвал начать переговоры по вступлению Северной Македонии в ЕС в ближайшее время.
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