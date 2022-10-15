Шольц пообещал Украине поддержку Германии на пути к вступлению в ЕС

Об этом сообщает Deutschlandfunk .

Соответствующее заявление Шольц сделал во время выступления на съезде Социал-демократической партии Германии. По его словам, ЕС будет функционировать более эффективно, если в него будут входить до 36 государств-членов, в частности Украина, Молдова, Грузия и страны западных Балкан.

В частности, Шольц пообещал Украине и Молдове возобновить поддержку на пути в Европейский Союз.

"Оба государства принадлежат к свободной Европе, как и Грузия, как и страны Западных Балкан", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что некоторым из этих стран перспектива членства в ЕС была обещана много лет назад. Канцлер Германии выступил с требованием, чтобы эти слова теперь сопровождались действиями.

Также Шольц призвал отказаться от принципа единодушия, например, относительно решений внешней и налоговой политики и выступал за большую – в том числе военную – независимость ЕС.

29 августа Шольц призвал принять Украину в ЕС и назвал Россию неоимпериалистической автократией

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