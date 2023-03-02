Шольц пообещал, что Украина получит Gepard и системы Iris-T "в ближайшие недели"
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина получит очередную партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и системы Iris-T в ближайшие недели
Об этом он сообщил во время выступления в бундестаге, передает Spiegel.
По его словам, Германия продолжит стабильно оказывать военную помощь Украине.
Шольц отметил, что в ближайшие недели Вооруженные Силы Украины получат новые ЗСУ Gepard и систему IRIS-T. Также ФРГ ведет работу по обеспечению Украины дополнительными боеприпасами, подчеркнул он.
Канцлер также обратился к критикам поставок вооружений.
"Я уверяю вас, что правительство, которое я возглавляю, никогда не принимает решения по поставкам оружия легкомысленно", - сказал Шольц.
- Ранее Шольц раскритиковал так называемый мирный план Китая по Украине.
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