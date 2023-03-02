Об этом он сообщил во время выступления в бундестаге, передает Spiegel.

По его словам, Германия продолжит стабильно оказывать военную помощь Украине.

Шольц отметил, что в ближайшие недели Вооруженные Силы Украины получат новые ЗСУ Gepard и систему IRIS-T. Также ФРГ ведет работу по обеспечению Украины дополнительными боеприпасами, подчеркнул он.

Канцлер также обратился к критикам поставок вооружений.

"Я уверяю вас, что правительство, которое я возглавляю, никогда не принимает решения по поставкам оружия легкомысленно", - сказал Шольц.