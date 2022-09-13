Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт.

"Учитывая серьезность военной ситуации и последствия войны в Украине, канцлер призвал президента России как можно быстрее найти дипломатическое решение на основе прекращения огня, полного вывода российских войск и уважения территориальной целостности и суверенитета Украины", — говорится в сообщении.

Олаф Шольц подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по аннексии украинских территорий не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.



Федеральный канцлер призвал президента России обращаться с пленными в соответствии с положениями международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, и обеспечить беспрепятственный доступ к ним Международного комитета Красного Креста.

Президент России высказал диаметрально противоположное мнение: дескать, это Украина создает препятствия для доступа МККК к пленным.

Путин, по сообщению сайта Кремля, "заострил внимание федерального канцлера на нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права", которые, дескать, воплощаются в "непрерывных обстрелах городов Донбасса".



Что касается ситуации на Запорожской АЭС, то Шольц отметил необходимость обеспечения безопасности АЭС. В этом контексте федеральный канцлер призвал избегать каких-либо шагов эскалации и немедленно ввести меры, рекомендованные в отчете Международного агентства по атомной энергии.

Путин же повторил пропагандистский тезис о "постоянных ракетных ударах", которые наносит по АЭС Украина.

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Федеральный канцлер и президент России также обсудили мировую продовольственную ситуацию, особенно обострившуюся в результате российской захватнической войны. Канцлер подчеркнул важную роль "зернового соглашения" под эгидой ООН и призвал президента России не дискредитировать соглашение и продолжать его полную реализацию.



Канцлер и президент России договорились продолжать диалог, резюмирует Штеффен Хебестрайт.

10 сентября Олаф Шольц заверил, что Германия готова к остановке поставок газа Россией.

Ранее канцлер в разговоре с Зеленским подтвердил одобрение 5 млрд евро макрофина.

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