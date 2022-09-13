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Главная война с Россией Шольц полтора часа уговаривал Путина вывести войска из Украины. Российский президент повторял привычные тезисы об агрессивности Киева
Обновлено

Шольц полтора часа уговаривал Путина вывести войска из Украины. Российский президент повторял привычные тезисы об агрессивности Киева

13 сентября, 2022 вторник
20:45
война с Россией

Канцлер Германии и президент России провели длительный телефонный разговор о войне РФ против Украины и ее последствиях

Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт.

"Учитывая серьезность военной ситуации и последствия войны в Украине, канцлер призвал президента России как можно быстрее найти дипломатическое решение на основе прекращения огня, полного вывода российских войск и уважения территориальной целостности и суверенитета Украины", — говорится в сообщении.

Олаф Шольц подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по аннексии украинских территорий не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.

Федеральный канцлер призвал президента России обращаться с пленными в соответствии с положениями международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, и обеспечить беспрепятственный доступ к ним Международного комитета Красного Креста.

Президент России высказал диаметрально противоположное мнение: дескать, это Украина создает препятствия для доступа МККК к пленным.

Путин, по сообщению сайта Кремля, "заострил внимание федерального канцлера на нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права", которые, дескать, воплощаются в "непрерывных обстрелах городов Донбасса".

Что касается ситуации на Запорожской АЭС, то Шольц отметил необходимость обеспечения безопасности АЭС. В этом контексте федеральный канцлер призвал избегать каких-либо шагов эскалации и немедленно ввести меры, рекомендованные в отчете Международного агентства по атомной энергии.

Путин же повторил пропагандистский тезис о "постоянных ракетных ударах", которые наносит по АЭС Украина.

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Федеральный канцлер и президент России также обсудили мировую продовольственную ситуацию, особенно обострившуюся в результате российской захватнической войны. Канцлер подчеркнул важную роль "зернового соглашения" под эгидой ООН и призвал президента России не дискредитировать соглашение и продолжать его полную реализацию.

Канцлер и президент России договорились продолжать диалог, резюмирует Штеффен Хебестрайт.

  • 10 сентября Олаф Шольц заверил, что Германия готова к остановке поставок газа Россией.
  • Ранее канцлер в разговоре с Зеленским подтвердил одобрение 5 млрд евро макрофина.

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