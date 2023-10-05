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Шольц пока не планирует предоставлять Украине ракеты Taurus, но может дать больше боеприпасов Patriot, – Bild

5 октября, 2023 четверг
11:22
Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц не планирует предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он считает необходимым усилить противовоздушную оборону страны

Об этом сообщили Bild источники в правительственных кругах Германии.

За предоставление этих ракет Украине выступили министр обороны Борис Писториус, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер, однако канцлер Шольц против.

По данным издания, Германия еще не направила Киеву официальный отказ, но непублично дала понять, что пока ракеты Taurus не будут поставляться. В то же время, канцлер Олаф Шольц оставляет этот вариант открытым на будущее.

При этом, отмечает Bild, во время двусторонних переговоров Киеву дали понять, что Германия хочет сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины и предположительно санкционирует поставки дополнительных боеприпасов для ЗРК Patriot.

СМИ отмечает, что причиной отказа Шольца предоставлять ракеты, вероятно, опасения, что ВСУ ударят по Крымскому мосту.

Что известно о ракетах Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух – поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.

В августе нардеп Чернев со ссылкой на собственные источники сообщил, что в бундестаге достигли консенсуса по передаче Украине ракет Taurus. В то же время немецкое издание Spiegel сообщило, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты , чтобы сделать невозможным удары по Киеву по российской территории. В то же время, посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности дальнобойных ракет Taurus.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок в конце августа призвала ускорить решение о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия, потому что каждый день важен. А в середине сентября немецкие депутаты написали письмо Шольцу с призывом принять решение в пользу Украины.

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