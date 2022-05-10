Шольц поддержал идею Макрона о создании клуба союзников ЕС, в который войдут, в частности, Украина и Великобритания.

Об этом Шольц сказал во время выступления перед прессой на встрече с французским президентом 9 мая, пишет DW.

По его словам, в такой клуб могли бы войти Великобритания и Украина.

"Я однозначно хочу сказать, что это очень интересное предложение", — подчеркнул Шольц, добавив, что он "очень доволен этим предложением, которое мы обсуждаем вместе". В то же время канцлер против торможения вступления в ЕС стран Западных Балкан.

Ранее 9 мая Макрон заявил , что процесс вступления Украины в Евросоюз после получения статуса кандидата может длиться годы или даже десятилетия. Поэтому он предложил создать новую организацию для демократических европейских стран, не являющихся членами ЕС. Таким образом, Макрон предлагает не снижать стандарты присоединения к ЕС, а создать параллельную структуру, к которой смогут присоединиться бывшие члены ЕС или страны, стремящиеся туда вступить.

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