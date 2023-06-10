Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что в ближайшее время Шольц будет звонить Путину, чтобы призвать его вывести войска из Украины.

"Я планирую сделать это снова в ближайшее время", - сказал канцлер.

Выступая на съезде германской протестантской церкви в Нюрнберге, Шольц сказал, что раньше уже разговаривал с Путиным по телефону.