Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным: будет призывать закончить войну
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен "в ближайшее время" провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что в ближайшее время Шольц будет звонить Путину, чтобы призвать его вывести войска из Украины.
"Я планирую сделать это снова в ближайшее время", - сказал канцлер.
Выступая на съезде германской протестантской церкви в Нюрнберге, Шольц сказал, что раньше уже разговаривал с Путиным по телефону.
- 25 мая Виктор Хренин и Министр обороны России Сергей Шойгу подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
- Вскоре после этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в стране.
- Позже Хренин объяснил, что расположение на территории страны тактического ядерного оружия поможет "охладить воинственную риторику" Запада и Украины.
- 9 июня Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7-8 июля, когда для него подготовят необходимые сооружения.
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