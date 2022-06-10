Шольц ожидает, что все страны-кандидаты в члены ЕС поддержат санкции против России

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, передает государственный сербский вещатель RTS.

Шольц отметил, что Германия поддерживает Сербию в процессе вступления в ЕС.

"Очень важно, чтобы процесс стал динамичным. Для меня это будет очень важная тема. Я восстановлю Берлинский процесс. Мы постараемся начать процесс вступления", - сказал Шольц.

Берлинский процесс – инициатива, направленная на активизацию и расширение регионального сотрудничества на Западных Балканах для интеграции в Евросоюз.

"Мы хотим, чтобы страны Западных Балкан имели перспективу присоединения к ЕС и поощрять их, потому что прогресс действительно возможен. Европейский Союз будет успешен в будущем только как большое целое", - сказал Шольц.

Он отмечает, что все озабочены войной, которую Россия начала против Украины.

"Большое количество человеческих жертв, города и села разрушены. Это ужасная бессмысленная война. Важно, чтобы мы все вместе проявили солидарность с Украиной", – сказал Шольц.

Он добавляет, что против России введен шестой пакет санкций.

"Важно, чтобы к санкциям присоединилось как можно больше стран, потому что кроме поставок оружия это то, что помогает Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Я ожидаю, что все страны-кандидаты в ЕС присоединятся к этим санкциям", - сказал Шольц. .