Об этом Шольц заявил в интервью CBS .

"Мы присылаем Украине ту помощь, которую можем, учим пользоваться вооружением. Можно найти очень много критиков, которые разбираются в этих вопросах, которые только вчера поискали информацию в Google и теперь считают, что знают абсолютно все. Германия предпринимает очень много усилий, сейчас мы отправляем наиболее технологичное вооружение из того, что реально использовать", – сказал Шольц.

В то же время, он подчеркнул, что ФРГ не может передавать Украине оружие в таких объемах, как это делают США.

"Думаю, вы должны понять, что есть разница между нами и такой страной, как США: Вашингтон много тратит на оборону, многое инвестирует в это и поэтому имеет большие запасы вооружения", - пояснил Шольц.

21 июня Олаф Шольц заявил, что медленные темпы снабжения немецкого оружия Киеву объясняются необходимостью обучения украинских военных.

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