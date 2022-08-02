Шольц отреагировал на обвинения в сворачивании военной помощи Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения в сокращении военной помощи Украине
Об этом Шольц заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail .
По его словам, сообщение о том, что ФРГ сокращает военную помощь Киеву, неправда. Напротив, Германия поставляет Украине вооружение, которого даже нет у бундесвера.
"Мы поставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, оружие, тонны боеприпасов и нелетальную помощь. Некоторые из систем настолько новые, что их было сделано очень мало, а некоторые даже не были внедрены в бундесвере", – сказал Шольц.
Он добавил, что в настоящее время Германия перешла к поставкам самых сложных и дорогих систем - самоходных гаубиц, реактивных систем залпового огня, зенитных комплексов и контрбатарейных радаров. Кроме того, украинские военные проходят обучение на новом оборудовании в ФРГ.
"Мы будем продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько нужно", – заверил Шольц.
- 23 июля издание Welt сообщило, что Олаф Шольц задерживает поставки современных оборонных зенитно-ракетных комплексов Iris-T SLM в Украину.
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