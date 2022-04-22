Об этом Олаф Шольц заявил в интервью еженедельнику Der Spiegel.



На вопрос журналистов о том, что "Киев... отчаянно просит оружие, чего вы боитесь", Шольц ответил: "Мы поставляем оружие, и многие наши союзники делают то же. Речь идет не о страхе, а о политической ответственности. Введение запретной для полетов зоны, как того требовали, превратило бы НАТО в военную сторону. Я принял присягу. Я очень давно сказал, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямого военного столкновения между НАТО и высоковооруженной сверхдержавой, как Россия, ядерным государством. Я делаю все, чтобы предотвратить эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне. Ядерной войны не должно быть".

На уточняющий вопрос: "Почему вы думаете, что поставки танков из Германии имели бы такие ужасные последствия?" - канцлер сказал: "Нет учебника для этой ситуации, в котором можно было бы прочесть, в какой момент нас воспринимают как сторону войны. Книгу каждый день переписывают, а некоторые уроки еще впереди. Тем более важно, чтобы мы тщательно продумывали каждый свой шаг и тесно координировали их друг с другом. Избежание эскалации в сторону НАТО является моим главным приоритетом... Последствия ошибки будут драматичными".



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