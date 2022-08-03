Шольц обвинил Россию во лжи из-за турбины для "Северного потока"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия намеренно затягивает возвращение отремонтированной турбины Siemens, чтобы не возобновлять газоснабжение через "Северный потоком" в полном объеме
Об этом сообщает DW .
По словам Шольца, технические причины для сокращения поставок российского газа в Германию отсутствуют. Об этом канцлер ФРГ сказал 3 августа после осмотра турбины, прошедшей техническое обслуживание в Канаде и с середины июля находящейся на заводе компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.
Шольц обвинил Москву в затягивании возвращения в РФ газовой турбины, которую можно в любое время перевезти в Россию, поскольку ЕС не принял санкций в отношении российского газа и нет оснований, запрещающих ее транспортировку.
По словам главы Siemens Energy Кристиана Бруха, сейчас на компрессорной станции "Северного потока" работает одна турбина, а для полной загрузки газопровода необходимо пять. Он добавил, что для транспортировки турбины в РФ необходима только соответствующая заявка Газпрома.
В свою очередь Шольц посоветовал Германии готовиться к дальнейшим проблемам с поставками российского газа, даже если турбина будет перевезена в Россию.
В июне Газпром резко сократил прокачку газа по "Северному потоку" и объяснил ее несвоевременным возвращением турбины Siemens после ремонта в Канаде.
- 2 августа представитель федерального правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что Россия отказывается забирать газовую турбину, возвращенную Канадой после ремонта в Германию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.8
Покупка 38.8Продажа 39.76
-
EUR
Покупка 39.09Продажа 40.37
- Актуальное
- Важное