Об этом сообщает DW .

По словам Шольца, технические причины для сокращения поставок российского газа в Германию отсутствуют. Об этом канцлер ФРГ сказал 3 августа после осмотра турбины, прошедшей техническое обслуживание в Канаде и с середины июля находящейся на заводе компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.

Шольц обвинил Москву в затягивании возвращения в РФ газовой турбины, которую можно в любое время перевезти в Россию, поскольку ЕС не принял санкций в отношении российского газа и нет оснований, запрещающих ее транспортировку.

По словам главы Siemens Energy Кристиана Бруха, сейчас на компрессорной станции "Северного потока" работает одна турбина, а для полной загрузки газопровода необходимо пять. Он добавил, что для транспортировки турбины в РФ необходима только соответствующая заявка Газпрома.

В свою очередь Шольц посоветовал Германии готовиться к дальнейшим проблемам с поставками российского газа, даже если турбина будет перевезена в Россию.

В июне Газпром резко сократил прокачку газа по "Северному потоку" и объяснил ее несвоевременным возвращением турбины Siemens после ремонта в Канаде.

2 августа представитель федерального правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что Россия отказывается забирать газовую турбину, возвращенную Канадой после ремонта в Германию.

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