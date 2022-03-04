Шольц обсуждал с Путиным гуманитарные коридоры в Украине, - ОП

Об этом сообщил в Twitter.

"Канцлер Германии Олаф Шольц говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне. С нашей стороны ответственны за гуманитарные коридоры Ирина Верещук и Сергей Трусов", - рассказал Подоляк.