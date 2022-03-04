Шольц обсуждал с Путиным гуманитарные коридоры в Украине, - ОП
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц вел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о создании гуманитарных коридоров в Украине
Об этом сообщил в Twitter.
"Канцлер Германии Олаф Шольц говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне. С нашей стороны ответственны за гуманитарные коридоры Ирина Верещук и Сергей Трусов", - рассказал Подоляк.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное