Шольц обсудит Украину с Макроном и Дудой

Об этом сообщает Reuters.



По словам представителя немецкого правительства, три лидера выступят с заявлениями для СМИ в 19:00 по местному времени перед их встречей в канцелярии во вторник.



Обсуждение в Нормандском формате на уровне советников может состояться на этой неделе, добавил он.



Напомним, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц встречается в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, в то время как Эммануэль Макрон 7 февраля встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне поездки в Вашингтон Шольц заявил, что новое вторжение на украинскую территорию будет стоить России очень дорого.