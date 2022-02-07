Шольц обсудит Украину с Макроном и Дудой
Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой 8 февраля для обсуждения ситуации вокруг Украины
Об этом сообщает Reuters.
По словам представителя немецкого правительства, три лидера выступят с заявлениями для СМИ в 19:00 по местному времени перед их встречей в канцелярии во вторник.
Обсуждение в Нормандском формате на уровне советников может состояться на этой неделе, добавил он.
Напомним, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц встречается в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, в то время как Эммануэль Макрон 7 февраля встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Накануне поездки в Вашингтон Шольц заявил, что новое вторжение на украинскую территорию будет стоить России очень дорого.
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