Шольц обнародовал видеообращение к гражданам Германии, посвященное поставке танков Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шолц пообещал проводить взвешенную политику в отношении Украины и прежде всего заботиться о безопасности Германии
Об этом сообщает Stern .
Он отметил, что многие немцы обеспокоены передачей танков и пообещал проводить в отношении Украины взвешенную политику.
"Многие граждане сильно обеспокоены. Конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер берегли нервы. Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне. Мы принимаем решения, которые всегда решаются и согласовываются на международном уровне" ", – заверил Шольц.
Он добавил, что Германия и дальше будет делать все, чтобы поддержать Украину, но избегать эскалации.
"России не должно сойти с рук смена границ с применением силы. Но я вам обещаю, что мы всегда помним о безопасности Германии", - подчеркнул Шольц.
- 25 января в ФРГ заявили, что Украина получит 14 танков Leopard 2 и разрешили их реэкспорт странам-партнерам.
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