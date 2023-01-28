Об этом сообщает Stern .

Он отметил, что многие немцы обеспокоены передачей танков и пообещал проводить в отношении Украины взвешенную политику.

"Многие граждане сильно обеспокоены. Конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер берегли нервы. Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне. Мы принимаем решения, которые всегда решаются и согласовываются на международном уровне" ", – заверил Шольц.

Он добавил, что Германия и дальше будет делать все, чтобы поддержать Украину, но избегать эскалации.

"России не должно сойти с рук смена границ с применением силы. Но я вам обещаю, что мы всегда помним о безопасности Германии", - подчеркнул Шольц.

25 января в ФРГ заявили, что Украина получит 14 танков Leopard 2 и разрешили их реэкспорт странам-партнерам.

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