Шольц о войне РФ в Украине: должны готовиться к факту, что это займет длительное время
Канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что война на Украине не закончится в ближайшее время. При этом союзники должны быть готовы продолжать свою поддержку
Об этом канцлер Германии заявил в интервью изданию Rheinische Post .
Политик отметил, что не ожидает скорого завершения вооруженной агрессии РФ против Украины в ближайшее время. При этом он призвал не прекращать помощь Киеву от союзников.
"Мы должны быть готовы к тому, что это может занять много времени. Даже когда война закончится, все не нормализуется сразу. Но мы также не должны прекращать наши усилия по завершению этой войны", - сказал немецкий канцлер.
Кроме того, Шольц отметил, что страна-агрессор Россия не может диктовать условия для мира, в то время как Украина должна "иметь возможность защитить свою целостность и независимость".
"Мы должны осознать, что эта ужасная агрессивная война и ее последствия будут еще долго держать нас в напряжении и нам придется долго разгребать завалы", - подчеркнул немецкий канцлер.
- Ранее немецкий канцлер поддержал решение Гааги об ордере на арест Путина.
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