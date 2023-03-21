Об этом канцлер Германии заявил в интервью изданию Rheinische Post .

Политик отметил, что не ожидает скорого завершения вооруженной агрессии РФ против Украины в ближайшее время. При этом он призвал не прекращать помощь Киеву от союзников.

"Мы должны быть готовы к тому, что это может занять много времени. Даже когда война закончится, все не нормализуется сразу. Но мы также не должны прекращать наши усилия по завершению этой войны", - сказал немецкий канцлер.

Кроме того, Шольц отметил, что страна-агрессор Россия не может диктовать условия для мира, в то время как Украина должна "иметь возможность защитить свою целостность и независимость".

"Мы должны осознать, что эта ужасная агрессивная война и ее последствия будут еще долго держать нас в напряжении и нам придется долго разгребать завалы", - подчеркнул немецкий канцлер.