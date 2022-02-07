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Шольц: Новое вторжение в Украину обойдется РФ очень дорого

7 февраля, 2022 понедельник
07:35
Мир Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новое вторжение России на украинскую территорию будет стоить очень дорого

Об этом сообщает Washington Post.

Он отметил, что Германия является крупнейшим партнером НАТО в континентальной Европе и сотрудничает с союзниками по НАТО и США относительно того, как реагировать на угрозу, исходящую от России.

"Наш суровый ответ свидетельствует, что если они (россияне, - ред.) вмешаются, это будет стоить очень дорого, и что мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации", - подчеркнул Шольц.

Напомним, 7 февраля Шольц едет в Вашингтон, а 14-15 февраля посетит с визитом Киев и Москву.

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Россия
Германия
война с Россией
война
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