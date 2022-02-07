Шольц: Новое вторжение в Украину обойдется РФ очень дорого

Об этом сообщает Washington Post.

Он отметил, что Германия является крупнейшим партнером НАТО в континентальной Европе и сотрудничает с союзниками по НАТО и США относительно того, как реагировать на угрозу, исходящую от России.

"Наш суровый ответ свидетельствует, что если они (россияне, - ред.) вмешаются, это будет стоить очень дорого, и что мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации", - подчеркнул Шольц.

Напомним, 7 февраля Шольц едет в Вашингтон, а 14-15 февраля посетит с визитом Киев и Москву.



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