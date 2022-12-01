Шольц назвал условие, при котором Европа может вернуться к "мирному порядку" с Россией

Об этом сообщает The Guardian.

Шольц отметил, что Европа может вернуться к мирному порядку с РФ, который был до полномасштабного вторжения в Украину, и сделать его безопасным снова. Он уточнил, что для этого у России должна быть готовность.

Впрочем, канцлер Германии подчеркнул, что о партнерстве речь уже не идет. Причиной он назвал то, что Россия испортила мирный порядок, над которым мы работали столько десятилетий. Шольц отметил, что сейчас Россия просто возвращается к империалистическому подходу XVII-XIX веков.

"Мы должны вернуться к соглашениям, которые мы имели в последние десятилетия и которые являлись основой мира и порядка безопасности в Европе. И для России это также означает, что она признает, что существуют открытые общества, демократии, избравшие совсем другой путь в вопросе того , как они руководствуются и как они привлекают людей", – добавил Шольц.

1 декабря стало известно, что Германия планирует приобрести у США истребители F-35, способные переносить ядерное оружие.