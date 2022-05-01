Шольц назвал циничными советы Украине защищаться от РФ без оружия

Об этом он написал в твиттере .



"Я уважаю каждый пацифизм и отношение. Но гражданам Украины должно показаться циничным, когда им говорят защищаться от путинской агрессии без оружия", - отметил Олаф Шольц.



Канцлер добавил, что такие слова не ко времени.

28 апреля Олаф Шольц заявил, что Германия готова к остановке поставок газа из РФ и продлению санкций до полного освобождения территории Украины.

30 апреля Кремль выдвинул претензии Олафу Шольцу из-за его поддержки Украины.

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