Шольц назвал циничными советы Украине защищаться от РФ без оружия
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пацифизм не ко времени во время войны РФ против Украины, и назвал циничными советы украинцам защищаться от оккупантов без оружия
Об этом он написал в твиттере .
"Я уважаю каждый пацифизм и отношение. Но гражданам Украины должно показаться циничным, когда им говорят защищаться от путинской агрессии без оружия", - отметил Олаф Шольц.
Канцлер добавил, что такие слова не ко времени.
- 28 апреля Олаф Шольц заявил, что Германия готова к остановке поставок газа из РФ и продлению санкций до полного освобождения территории Украины.
- 30 апреля Кремль выдвинул претензии Олафу Шольцу из-за его поддержки Украины.
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