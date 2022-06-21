Шольц назвал причину медленных темпов поставки оружия в Украину
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что медленные темпы снабжения немецкого оружия Киеву объясняются необходимостью обучения украинских военных
Об этом Шольц заявил в интервью Merkur.de .
По его словам, украинским военным необходимо время, чтобы овладеть современными вооружениями, чтобы использовать их максимально эффективно.
"Если мы поставляем самые современные системы вооружения, такие как самоходные гаубицы или сложные зенитные комплексы, солдаты также должны быть хорошо обучены, иначе это оружие будет неэффективным. Тот, кто думает, что оружие можно купить у дилеров, как автомобили, ошибается", - сказал Шольц.
- Напомним, 17 июня канцлер Германии Олаф Шольц заверил , что немецкие противоракетные системы и системы залпового огня поступят в Украину в срок.
- 21 июня стало известно, что Германия и Словакия не смогли согласовать поставки оружия Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное