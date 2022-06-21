Об этом Шольц заявил в интервью Merkur.de .

По его словам, украинским военным необходимо время, чтобы овладеть современными вооружениями, чтобы использовать их максимально эффективно.

"Если мы поставляем самые современные системы вооружения, такие как самоходные гаубицы или сложные зенитные комплексы, солдаты также должны быть хорошо обучены, иначе это оружие будет неэффективным. Тот, кто думает, что оружие можно купить у дилеров, как автомобили, ошибается", - сказал Шольц.

Напомним, 17 июня канцлер Германии Олаф Шольц заверил , что немецкие противоракетные системы и системы залпового огня поступят в Украину в срок.

21 июня стало известно, что Германия и Словакия не смогли согласовать поставки оружия Украине.

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