Шольц назвал прекращение войны в Украине лучшим спасением для мировой экономики
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лучший способ возобновить мировую экономику – это прекратить войну в Украине
Об этом он сказал во время выступления на саммите G20 в Индонезии 15 ноября, передает Reuters .
"Прежде всего, я хотел бы еще раз четко дать понять, что наиболее эффективный способ получить восстановление мировой экономики — это положить конец войне России против Украины", — заявил Шольц на заседании по продовольственной и энергетической безопасности.
- 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам саммита G20 назвал условия для прекращения войны в Украине. При этом он заявил о невозможности "Минска-3".
- 14 ноября премьер Великобритании Риши Сунак назвал РФ изгоем и предложил план по экономической изоляции страны.
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