Шольц нашел в бундестаге "партию России"

Об этом сообщает DW.

Так Олаф Шольц ответил на вопрос депутата "Альтернативы...", который назвал санкции, наложенные на РФ, напрасными и потребовал ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2".

"Альтернатива для Германии" – это не только правопопулистская партия, но и партия России", – сказал канцлер.

Шольц также повторил, что страна готовится к отказу от российских нефти и газа и создает необходимую для этого инфраструктуру. Этот шаг, по словам канцлера, позволит добиться "реальной энергетической безопасности Германии в пользу всех граждан".

3 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины после окончания войны.

3 июля федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что в результате войны в Украине миру нужна экономическая, военная и политическая переориентации, а "Северный поток" был ошибкой.

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