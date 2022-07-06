Шольц нашел в бундестаге "партию России"
Канцлер ФРГ, выступая в парламенте, назвал правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдН) "партией России"
Об этом сообщает DW.
Так Олаф Шольц ответил на вопрос депутата "Альтернативы...", который назвал санкции, наложенные на РФ, напрасными и потребовал ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2".
"Альтернатива для Германии" – это не только правопопулистская партия, но и партия России", – сказал канцлер.
Шольц также повторил, что страна готовится к отказу от российских нефти и газа и создает необходимую для этого инфраструктуру. Этот шаг, по словам канцлера, позволит добиться "реальной энергетической безопасности Германии в пользу всех граждан".
- 3 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины после окончания войны.
- 3 июля федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что в результате войны в Украине миру нужна экономическая, военная и политическая переориентации, а "Северный поток" был ошибкой.
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