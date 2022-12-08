Шольц надеется, что "Небесный щит" над Европой будет создан в течение пяти лет
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что европейская система противоракетной и противовоздушной обороны "Небесный щит" будет создана за 5 лет
Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.
Он напомнил, что в проекте "Небесный щит", кроме Германии, согласились принять участие еще 14 стран .
"Я надеюсь, что защитный щит будет создан в течение следующих пяти лет. Сейчас правительство общается с производителями разных систем, чтобы подготовить конкретные решения", – сказал Шольц.
По его словам, после нападения России на Украину Германия укрепляет свою обороноспособность.
"Нападение Путина на Украину является поворотным пунктом, я четко сказал это 27 февраля. Как следствие, мы укрепляем наши оборонные возможности. Германия будет постоянно тратить два процента своего экономического производства на Бундесвер. Мы создали специальный фонд в 100 миллиардов евро, чтобы иметь возможность осуществлять необходимые расходы", - сказал Шольц.
- В октябре президент Владимир Зеленский призвал ЕС помочь создать над Украиной надежный щит от российских ракет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное