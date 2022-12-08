Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Он напомнил, что в проекте "Небесный щит", кроме Германии, согласились принять участие еще 14 стран .

"Я надеюсь, что защитный щит будет создан в течение следующих пяти лет. Сейчас правительство общается с производителями разных систем, чтобы подготовить конкретные решения", – сказал Шольц.

По его словам, после нападения России на Украину Германия укрепляет свою обороноспособность.

"Нападение Путина на Украину является поворотным пунктом, я четко сказал это 27 февраля. Как следствие, мы укрепляем наши оборонные возможности. Германия будет постоянно тратить два процента своего экономического производства на Бундесвер. Мы создали специальный фонд в 100 миллиардов евро, чтобы иметь возможность осуществлять необходимые расходы", - сказал Шольц.

В октябре президент Владимир Зеленский призвал ЕС помочь создать над Украиной надежный щит от российских ракет.

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