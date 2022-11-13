Об этом заявил в эфире Еспресо бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Страны глобального Юга занимают по меньшей мере нейтральную позицию в агрессии РФ. Это в Берлине понимают, там чувствуют, что не привлекая полную поддержку таких государств, как Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, то будет непросто обеспечивать мировой глобальный фронт противодействия Путину в Украине" , – отметил он.

По мнению дипломата, Германия может себе позволить жесткую позицию на саммите Большой двадцатки.

"Я очень верю в то, что канцлер на саммите G20 не только будет деликатно поднимать этот вопрос и надеяться на добрую волю правителей этих государств, имеющих большее влияние не только на экономику, но и на политическую повестку дня. Я считаю, что у Германии есть все козыри на руках, чтобы говорить с этими государствами с позиции силы - и заставить их перейти на сторону западной коалиции, которая помогает не только выживать, но и освобождать наши территории, поэтому я призываю канцлера Германии занимать жесткую позицию, которую Германия может себе позволить", - подытожил Мельник.

По данным Reuters, лидеры стран Большой двадцатки на следующей неделе осудят использование или угрозу ядерного оружия Россией. В целом война в Украине будет главным вопросом саммита .