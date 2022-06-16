Шольц, Макрон и Драги прибыли в Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом
Об этом глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин написал в телеграмм.
"Для меня сегодня это была уже третья ночь в поезде кряду. Но не только я провел сегодняшнюю ночь в поезде. Железная дипломатия работает", - подписал он опубликованное фото.
Лидеры Франции, Италии и Германии планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.
- 12 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ожидает от визита Олафа Шольца в Киев исполнения обещаний по поставкам оружия.
- По данным WSJ, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии планировали встретиться с Зеленским 16 июня. Такую же информацию подтверждали и в Financial Times .
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