Об этом сообщает La Stampa .

По информации издания, визит Макрона, Драги и Шольца в украинскую столицу состоится уже на этой неделе – в четверг, 16 июня.

Ожидается, что лидеры Германии, Франции и Италии встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердят поддержку трех крупнейших европейских стран.

Официально ни одна из стран пока это не подтвердила.

По данным WSJ, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии планируют встретиться с Зеленским 16 июня.

12 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ожидает от визита Олафа Шольца в Киев исполнения обещаний по поставкам оружия.

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