Шольц, Макрон и Драги посетят Украину 16 июня, - La Stampa
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги приедут в Киев 16 июня
Об этом сообщает La Stampa .
По информации издания, визит Макрона, Драги и Шольца в украинскую столицу состоится уже на этой неделе – в четверг, 16 июня.
Ожидается, что лидеры Германии, Франции и Италии встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердят поддержку трех крупнейших европейских стран.
Официально ни одна из стран пока это не подтвердила.
- По данным WSJ, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии планируют встретиться с Зеленским 16 июня.
- 12 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ожидает от визита Олафа Шольца в Киев исполнения обещаний по поставкам оружия.
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