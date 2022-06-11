Шольц, Макрон и Драги могут в июне приехать в Киев, - Bild
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен отправиться в Киев вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги
Об этом сообщает издание Bild .
Визит должен пройти перед саммитом G7, который запланирован на 26-28 июня.
Сообщается, что Париж и Берлин некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев. Источники уверяют, что Макрон планирует уехать в Киев только после парламентских выборов во Франции (12 и 19 июня). Также Макрон предложил взять с собой Драги.
Шольц, Макрон и Драги хотят подчеркнуть европейское единство визитом.
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