Об этом сообщает издание Bild .

Визит должен пройти перед саммитом G7, который запланирован на 26-28 июня.

Сообщается, что Париж и Берлин некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев. Источники уверяют, что Макрон планирует уехать в Киев только после парламентских выборов во Франции (12 и 19 июня). Также Макрон предложил взять с собой Драги.

Шольц, Макрон и Драги хотят подчеркнуть европейское единство визитом.