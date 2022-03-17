Шольц исключил вмешательство НАТО в войну против РФ, но пообещал Украине поддержку

Об этом канцлер Германии заявил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Еспресо.TV.



"Мы продолжаем оставаться на стороне храбрых украинцев, которые противостоят российской агрессии. Мы оказываем финансовую поддержку, гуманитарную помощь, а также снабжаем военной техникой", - сказал Шольц.



Он добавил, что Германия вносит свой вклад и будет делать это в дальнейшем.



"Но я также хочу четко заявить, что НАТО не будет проводить военное вмешательство в эту войну", - подчеркнул канцлер.



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