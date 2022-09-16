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Шольц: Германия вернулась в цивилизованный мир, признав зверства и преступления перед евреями

16 сентября, 2022 пятница
06:07
Мир

В Германии нашли силы признать вину перед евреями, попытаться компенсировать последствия и таким образом вернуться в круг цивилизованных стран

Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц 15 сентября по случаю 70-летия подписания Люксембургского соглашения (соглашения о репарациях между Западной Германией и Израилем), передает Укринформ.

Шольц отметил, что сегодня кажется чудом, что соглашение было подписано в 1952 году, всего через 7 лет после окончания Второй мировой войны.

По его словам, морально Германия упала слишком низко в результате преступления против человечности, чтобы надеяться на взаимопонимание с еврейским народом. Ведь многие немцы поддерживали нацистский режим и участвовали в преступлениях, другие даже были готовы закрыть глаза на зверства и убийства миллионов евреев в Европе.

Соглашение не могло загладить тяжкую вину немцев, но она была попыткой взять на себя "нравственную ответственность за моральные просчеты, пытаться, чтобы последнее слово было не за бесчеловечностью, а за человечностью", говорит Шольц.

Однако с Люксембургским соглашением впервые были признаны страдания и преступления, совершенные против еврейского народа. Для молодой Федеративной Республики это был первый двусторонний договор – и "обязательное условие для возвращения в круг цивилизованных государств", отмечает канцлер Германии.

Шольц уверяет, что страдания 6 млн невинно убитых евреев не будут забыты. Перед правительством страны сегодня и в будущем всегда стоит вопрос обеспечения постоянных компенсационных выплат пожилым людям, пережившим Холокост.

Также канцлер отметил важность образования о Холокосте. Ведь Холокост, систематическое преследование и хладнокровное убийство евреев Европы немцами, является темнейшей страницей в истории страны, так и в истории человечества, добавил Шольц.

Однако чиновник предостерегает от любой релятивизации и любых сравнений этого преступления с чем-либо.

"Люксембургское соглашение стало чудом, которое мы празднуем сегодня. Учитывая все, что мы переживаем в мире в эти дни и недели, прежде всего, учитывая жестокую войну в Украине, это вдохновляет", - отметил он.

Справка: 10 сентября 1952 Израиль, Claims Conference (объединение 23 крупнейших еврейских организаций мира, организованная в 1951 году) и Федеративная Республика Германия подписали Конвенцию и Гаагские протоколы в мэрии Люксембурга.

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Израиль
Германия
Вторая мировая война
Олаф Шольц
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