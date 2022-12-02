Шольц: Германия увеличит военное присутствие в программах НАТО
Вооруженные силы Германии увеличат свое присутствие в восточных странах НАТО, а также страна стремится усилить защиту территорий стран-членов Альянса.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в рамках совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Канцлер ФРГ отмечает, что Германия готова поддерживать всех стран-участниц и защищать каждый дюйм Альянса. В частности, Шольц отчитывается о помощи, оказанной для защиты восточного фланга НАТО:
"Мы выделили бригаду в Германии для защиты Литвы. Мы предоставили истребители Eurofighter для охраны воздушного пространства стран Балтии. И мы поставили в Словакию ЗРК Patriot. Кроме того, в этом году федеральные вооруженные силы выделили более 14 тыс. военнослужащих для сил реагирования НАТО и поддерживали их в готовности.В следующем году их количество увеличится до 17 тыс., и Германия в проверенном сотрудничестве с Норвегией и Нидерландами снова возьмет на себя руководство Объединенной оперативной группой повышенной готовности", - отчитывался канцлер Германии.
Относительно будущих вкладов в усиление Альянса, Шольц заявил о подготовке и предоставлении НАТО 30 тыс. военных: "Начиная с 2025 года мы планируем предоставить в распоряжение НАТО 30 000 военнослужащих высокой готовности".
Также говорилось о безопасности Северного моря.
"Диверсии на Северном потоке показали, что нам необходимо переоценить риски для нашей энергетической инфраструктуры. И это особенно правильно для Северного моря, где мы стремимся сотрудничать с нашими союзниками и партнерами для защиты нашей критически важной инфраструктуры", - отметил Олаф Шольц.
Канцлер Германии утверждает, что НАТО может взять на себя больше координационных обязанностей по безопасности критически важной инфраструктуры: "НАТО может служить здесь важным связующим звеном для координации различных соответствующих субъектов, может способствовать общей картине ситуации. Это также может составить основу для союзников и прибрежных стран с их соответствующей военной полицией, береговой охраной и частными операторами инфраструктуры.
- Напомним, 1 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что все 30 стран-членов НАТО согласны с необходимостью вступления Украины в Альянс.
- Тогда же Олаф Шольц и премьер Норвегии Йонас Гар Стере сообщили о совместном обращении к НАТО с просьбой координировать защиту подводной инфраструктуры Европы на фоне атак на газопроводы Северный поток.
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