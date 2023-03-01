Об этом говорится в CNN.

"Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют обеспечить достаточные поставки запасных частей. Мы создали ремонтные мощности для вооружения, которое используется в войне, в местах за пределами Украины", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он добавил, что Германия обеспечит современное производство боеприпасов и для поставляемого оружия, и для поступающего из классических запасов, доступных в Восточной Европе.