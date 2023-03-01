Шольц: Германия увеличит производство боеприпасов и мощности по ремонту техники для поддержки Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна будет наращивать производство боеприпасов, а также увеличит ремонтные мощности, чтобы поддерживать Украину в войне против РФ
Об этом говорится в CNN.
"Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют обеспечить достаточные поставки запасных частей. Мы создали ремонтные мощности для вооружения, которое используется в войне, в местах за пределами Украины", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он добавил, что Германия обеспечит современное производство боеприпасов и для поставляемого оружия, и для поступающего из классических запасов, доступных в Восточной Европе.
- Напомним, посол Германии Анка Фельдгузен заявила, что 18 танков Leopard 2 A6 поступят в Украину из ФРГ до конца марта.
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