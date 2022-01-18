Шольц: Германия не будет поставлять оружие Украине, а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем

Об этом Шольц сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Еспресо.TV.



"На протяжении многих лет немецкое правительство придерживается конкретной стратегии, и эта стратегия касается того, чтобы не экспортировать летальное вооружение. Мы не меняли эту стратегию, когда пришли к власти и начали выполнять полномочия", - сказал Шольц.



Канцлер Германии отметил, что такой же политики страна придерживалась во время переговоров с РФ в рамках Совета НАТО-Россия и Постоянного совета ОБСЕ, во время двусторонних переговоров США и РФ, а также в рамках переговоров в Нормандском формате.



По мнению Шольца, противостоять российской агрессии следует именно дипломатическим путем и сейчас следует добиваться того, чтобы военные действия РФ против Украины не усиливались.



"Сейчас мы должны подумать, как сделать, чтобы нынешнее обострение прекратилось, и что мы можем сделать, чтобы территориальная целостность Украины никак не оказалась под угрозой. И что не будет военной агрессии против Украины, и не будет никаких других возможностей или средств, когда кто-то будет пытаться обрести политические изменения посредством применения силы", - сказал Шольц.

Напомним, 13 декабря издание Bild сообщило, что Меркель с мая блокировала поставки оружия в Украину через НАТО.

Минобороны Украины обвинило Германию в блокировании поставок оружия НАТО.

По словам Кулебы, Украина ведет переговоры с Германией по возобновлению закупки оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

14 декабря Зеленский отреагировал на информацию по блокированию Германией поставок оружия Украине.

Позже посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что с приходом нового немецкого правительства позиция по поставкам вооружения Украине осталась отрицательной.

Украина попросила у Германии оборонное вооружение.

Посол Украины призвал Германию срочно помочь Киеву с оружием.



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