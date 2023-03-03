Шольц сегодня в Вашингтоне. Джо Байден, судя по всему, собирается подправить позицию бундесканцлера по Украине:

В течение всей войны "герр Олаф" был и остается главным тормозом Европы. Под канцлера нашел даже специальный термин – "валять Шольца".

В течение всей войны "герр Олаф" был и остается главным тормозом Европы. Под канцлера нашел даже специальный термин - "валять Шольца"

А в последние недели герр бундесканцлер снова затянул песню об усталости от войны и переговорах Путиным, хотя официально с "Джо" было договорено о другом.

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Белый Дом уже намекнул, из каких тем будет состоять воспитательная беседа.

США будут убеждать ФРГ прекратить заигрывание с Китаем. Поднебесная готовится упаковать Путина оружием, в частности беспилотниками и боеприпасами

США будут убеждать ФРГ прекратить заигрывание с Китаем. Поднебесная готовится упаковать Путина оружием, в частности беспилотниками и боеприпасами. Поэтому позиции всех членов НАТО в отношении Си должны быть одинаково жесткими. Пентагон уже заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить передряги с китайским оружием... а Бундесвер не сказал ничего. Президент и канцлер будут обсуждать возможные санкции на КНР, если Си пойдет на коллаборацию с бункерным.

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Uncle Sam также намерена простимулировать у Германии большую сосредоточенность на украинской победе. "Главная цель этой встречи – возможность для двух лидеров – координировать действия конкретно по Украине", — Белый Дом.

Сегодня же Белый Дом намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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