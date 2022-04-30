Шольц был вынужден возвращаться из Японии через Аляску и Северный полюс, чтобы обойти воздушное пространство РФ

Об этом сообщает Spiegel .

Для возвращения Шольц из Токио в Германию был выбран необычный маршрут, пролегающий над Северным Ледовитым океаном. Самолет канцлера пересек Северный полюс в 14:00 по киевскому времени.

Альтернативный путь был проложен из Японии на север через Аляску, затем на запад через Северный Ледовитый океан и через Финляндию в Германию. За 13 часов 30 мин и 12 319 км полета самолет приземлился в Берлине.

Издание отмечает, что Шольц потратил на полет всего 20 мин больше обычного, когда маршрут из Японии проходит через Китай, Россию и воздушное пространство Украины, которое закрыто из-за агрессии РФ.

27 февраля стало известно, что ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов.

2 марта США запретили самолетам РФ находиться в американском воздушном пространстве.

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