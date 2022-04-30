English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Шольц был вынужден возвращаться из Японии через Аляску и Северный полюс, чтобы обойти воздушное пространство РФ

Шольц был вынужден возвращаться из Японии через Аляску и Северный полюс, чтобы обойти воздушное пространство РФ

30 апреля, 2022 суббота
07:12
Мир Олаф Шольц

Самолет канцлера Германии Олафа Шольца возвращался из Японии через Аляску и Северный полюс, чтобы обойти воздушное пространство России

Об этом сообщает Spiegel .

Для возвращения Шольц из Токио в Германию был выбран необычный маршрут, пролегающий над Северным Ледовитым океаном. Самолет канцлера пересек Северный полюс в 14:00 по киевскому времени.

Альтернативный путь был проложен из Японии на север через Аляску, затем на запад через Северный Ледовитый океан и через Финляндию в Германию. За 13 часов 30 мин и 12 319 км полета самолет приземлился в Берлине.

Издание отмечает, что Шольц потратил на полет всего 20 мин больше обычного, когда маршрут из Японии проходит через Китай, Россию и воздушное пространство Украины, которое закрыто из-за агрессии РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Германия
русская агрессия
Читайте также:
28 апреля, 2022 четверг
Высадка российского десанта в Одессе без сухопутного коридора через Николаев – авантюра, на которую Россия вряд ли пойдет, – военный аналитик Левин
28 апреля, 2022 четверг
Еще позавчера Генсек ООН сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы, - Подоляк
28 апреля, 2022 четверг
"Пойдем сейчас укропов крошить": СБУ перехватила телефонный разговор, в котором оккупанты выхваляются, как взорвут посреди села заминированный танк
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.05
    Покупка 31.05
    Продажа 32.05
  • EUR
    Покупка 32.53
    Продажа 33.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
30 апреля
06:44
Генасамблея ООН
Стало известно, кто заменит Россию в Совете по правам человека ООН
06:22
Отмена санкций, русский язык, демилитаризация: Лавров перечислил условия, выдвигаемые РФ на переговорах с Украиной
06:16
В Донецкой области рашисты убили двух гражданских, еще четверо получили ранения, - председатель ОВА
05:44
Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 30 апреля
05:32
коронавирус
Более двух лет с COVID-19: в Польше в середине мая отменят состояние эпидемии коронавируса
05:17
Росатом пытается взять под полный контроль Запорожскую АЭС, – МАГАТЭ
04:36
Германия рассматривает возможность передачи Украине гаубиц Panzerhaubitzen 2000, - Welt
04:15
Ощадбанк
Ощадбанк предупредил клиентов о письмах мошенников
03:57
В Украину приедут 30 нидерландских полицейских для расследования военных преступлений РФ
03:42
Джо Байден
Байден об убитом россиянами американском солдате: "Это очень грустно. Он оставил маленького ребенка"
03:23
Ильхам Алиев
Президент Азербайджана заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины
03:05
В Харькове сильный пожар в районе Салтовки, - СМИ
02:45
Беларусь обвинила Литву в "тайном строительстве ядерных могильников"
02:23
Военные учения ВСУ
США начали дополнительную подготовку украинских военных в Германии
01:53
На юге украинские защитники уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника
01:38
дождь
Саудовская Аравия планирует "засеять" облака, чтобы увеличить количество осадков
01:21
Настоящая цель россиян – это геноцид и уничтожение украинцев, - Елена Зеленская
01:06
В Мелитополе с 1 мая оккупанты хотят ввести в оборот рубли, - Запорожская ОВА
01:00
В Украине задержан один из самых известных воров в законе, тесно сотрудничавший с криминалитетом России
00:40
В зоне ООС украинские защитники отбили 14 вражеских атак и уничтожили 11 танков и 7 беспилотников
00:37
Воздушные силы ВСУ в течение суток уничтожили 1 самолет и 9 дронов врага
00:35
"Можем говорить о распущенности Путина", - спикер Пентагона
00:25
За сутки оперативно-тактическая группировка "Восток" уничтожила 173 оккупантов и 4 танка
00:14
Ирландия заморозила 1,2 млрд евро активов России и может передать их для восстановления Украины
2022, пятница
29 апреля
23:54
США не видят серьезных угроз ядерной войны, - Reuters
23:52
Инфографика
Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 30 апреля
23:44
Польша заинтересована в выходе на украинский рынок топлива
23:37
В Минобороны Великобритании предположили, что 9 мая Путин может объявить мобилизацию
23:26
Пентагон
Россия еще подтягивает силы на Донбассе, но уже выбилась из графика наступления, - Пентагон
23:02
Белый дом частно передал Индонезии, что Россию нельзя пускать на саммит G20, - Джен Псаки
23:00
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 апреля
22:38
Инфографика
Forbes посчитал, сколько ракет выпустила Россия по Украине и сколько это ей стоило
22:33
Для въезда в Польшу автомобилистам из Украины снова вернули "Зеленую карту", - НБУ
22:28
Уже 27 иностранных дипломатических представительств вернулись в Киев, - Зеленский
22:21
Эксклюзив
В Харьковской области ситуация должна стабилизироваться. Пока украинские войска набирают обороты с иностранным оружием, оккупанты без ротации воюют на разных направлениях. Колонка Сергея Згурца
22:10
В течение недели-двух чиновники обещают преодолеть дефицит горючего в Украине, - Зеленский
22:07
Мария Захарова
В ответ на угрозы Google заблокировать YouTube МИД РФ, директор пропагандистского департамента министерства Мария Захарова пообещала изгнать из России "кого-нибудь из CNN или ВВС"
21:59
ВСУ взорвали железнодорожный мост в Донецкой области: в реку свалился российский поезд с грузовыми вагонами
21:38
NFT-музей создал специальный экспонат в благодарность Илону Маску за помощь Украине, - Федоров
21:33
Страны ЕС пришли к соглашению о поэтапном введении нефтяного эмбарго против России, - The New York Times
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV