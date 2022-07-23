English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Шольц блокирует продажу Украине 11 комплексов ЗРК Iris-T SLM, - Welt

Шольц блокирует продажу Украине 11 комплексов ЗРК Iris-T SLM, - Welt

23 июля, 2022 суббота
20:06
Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц задерживает поставки современных оборонных зенитно-ракетных комплексов Iris-T SLM в Украину

Об этом пишет Welt со ссылкой на слова анонимных источников.

Издание сообщает, что Украина планирует закупить одиннадцать систем ПВО Iris-T SLM. Журналисты объясняют, что всего одно из этих самых современных средств защиты может защитить большой город от атак с воздуха.

По данным источников, необходимая заявка на экспортную лицензию была подана в ответственное федеральное министерство экономики в начале июля. Решение об одобрении должен принять федеральный совет безопасности, за которую отвечает канцелярия. Последнее слово всегда за Олафом Шольцем, пишет издание.

Сообщают, что министерство экономики ФРГ "положительно" отреагировало на запрос Украины. Впоследствии его направили в федеральный совет безопасности, где он пролежал три недели, а решение не было принято.

Отмечают, что министерство экономики "всегда незамедлительно направляло подобные заявки" на экспорт от Украины в федеральный совет безопасности. Однако комитет, который собирался тайно и включает девять министров, занимающихся внешней политикой и политикой безопасности, либо не соглашался, либо неохотно соглашался во всех случаях.

Украина также обратилась в федеральное правительство за финансовой поддержкой, сообщают украинские источники. Однако федеральное правительство задерживает эту помощь. Говорят, что одна из систем стоит около 140 миллионов евро, а за одиннадцать единиц нужно было бы заплатить 1,5 миллиарда евро.

На запрос представитель правительства сообщила, что федеральный совет безопасности работает тайно, "поэтому нельзя предоставить никакую информацию. В принципе, мы не комментируем текущие соглашения с другими странами".

Немецкий ЗРК IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия разработки компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.

  • 21 июня федеральное правительство опубликовало список оружия, которое планирует предоставить Украине, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. Среди прочего, в список вошла система противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которую ранее Украине пообещал канцлер Германии Олаф Шольц.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Германия
война с Россией
оружие для Украины
Олаф Шольц
Читайте также:
22 июля, 2022 пятница
В Харькове раздались взрывы
22 июля, 2022 пятница
Система действий на поле боя постепенно складывается в нашу пользу, - Згурец
Одеса
22 июля, 2022 пятница
В Одессе прогремел взрыв
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 37.91
    Продажа 39.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
23 июля
21:26
Эксклюзив
Запад через определенные послабления может прийти к диалогу с Россией, - Климкин
20:39
Россияне попали в жилой дом в Николаеве: под завалами люди, ранен 16-летний ребенок
20:31
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ отразили штурм в Донецкой области и в очередной раз не позволили захватить Углегорскую ТЭС, - Генштаб
20:27
Эксклюзив
Путин
Российский генералитет не способен устранить Путина физическим путем, – генерал Мусаев
20:00
Петр Порошенко
Порошенко об ударе по Одесскому порту: "Во главе России – существа, недостойные никакого доверия"
19:45
Эксклюзив
Корбан - подходящая кандидатура, чтобы отвлечь от главной фамилии в списке на лишение гражданства, - политтехнолог Подорожный
19:37
"От 10 до 12 лет тюрьмы! С конфискацией". Мэр Мелитополя напомнил, что будет за содействие "референдуму"
19:33
"Они таки добрались до них". В сети показали уничтожение склада оккупантов в Горловке
19:25
Обновлено
Морской порт Одессы
"Вот вам и зерновой коридор": в результате обстрела Одессы ракетами "Калибр" загорелся порт с урожаем на экспорт
19:24
Эксклюзив
Сергей Згурец
"Призрак Феникса" в состоянии уничтожать врага на самых скрытых участках, - Згурец
19:12
Талибан перебрасывает этнических таджиков на границу с Таджикистаном. Готовится нападение, - Anadolu
18:53
В каждом регионе РФ создают по батальону, а в Нижнем Новгороде набирают корпус из 15 тыс. бойцов, – ГУР
18:49
Электронная подпись в Дии отвечает европейским стандартам, - Федоров
18:43
Эксклюзив
Российские генералы всегда являются приоритетом для снайперов и артиллерии, - военный эксперт Селезнев
18:16
Резников предложил провести трибунал над военными преступниками РФ в Харькове
18:12
На фото последствия обстрела в музее
"Россия не имеет права быть членом ЮНЕСКО": в результате удара по Одессе поврежден художественный музей
17:57
Эксклюзив
Оккупанты продолжают хаотично забрасывать снарядами и ракетами города Донетчины, - спикер ОВА Игнатченко
17:43
В МИДе отреагировали на заявление Орбана о том, что Запад должен прекратить вооружать Украину
17:37
Эксклюзив
Когда ВСУ разрушат Антоновский мост – враг попадет в капкан, – полковник Костенко
17:30
Зеленский об ударе по Одесскому порту: "Что бы ни говорила и обещала Россия, она найдет пути, как это не выполнять"
17:27
Эксклюзив
Россия боится потерять Херсон и через зерновое соглашение хотела подвести Украину к перемирию, но фокус не удался, - генерал Мусаев
17:10
В Москве скончался 46-летний директор КБ, которое создает российские ракетные комплексы, - СМИ
17:07
"Россия всегда лжет": старший советник конгресса США призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты
17:05
Эксклюзив
Эрдоган
После обстрела Одессы Турция должна обеспечить экспорт зерна из Украины через конвой военными судами, - дипломат Чалый
16:59
Около 10 тысяч украинских военных пройдут тренинг в Британии, - Генштаб
16:30
Эксклюзив
У Путина есть власть, чтобы объявить какую-то победу и покинуть Украину, - экс-посол США в Украине Гербст
16:24
"Нажрались и гранатометами в село всадили": рашист рассказывает матери о "приключениях" коллег по службе
16:20
Один погибший и несколько раненых: в окрестностях Сиэтла расследуют обстоятельства ночной перестрелки
16:20
"Какая-то РСЗО, типа "Града", "Урагана". Только она беззвучная": оккупант жалуется на новые артиллерийские системы ВСУ
16:16
Эксклюзив
Мы продолжаем готовить порты к выполнению соглашения о "зерновых коридорах", - замминистра инфраструктуры
16:14
США и Украина
Делегация членов палаты представителей США прибыла в Киев
16:02
В Севастопольскую бухту вошел российский ракетный корабль
15:45
права
24 июля в Украине заработают новые правила получения водительского удостоверения
15:44
"Хлопок": в оккупированном Лисичанске уничтожили 50 россиян, - Гайдай
15:41
Похищал базы данных украинских банков и продавал их на платформах РФ: СБУ задержала хакера в Киеве
15:38
Обновлено
РФ выпустила 13 ракет по военному аэродрому и железной дороге в Кировоградской области: 3 погибших, 16 раненых
15:33
В Киеве открыли обновленный парк у залива Берковщина
15:13
Зеленского с женой "продадут", чтобы помочь ВСУ: мастерица с Житомирщины вышила портрет президентской четы
15:11
"Вы сможете победить": Джонсон посетил украинских военных на полигоне в Британии
15:10
Эксклюзив
Администрации Байдена присущ иррациональный страх перед кремлем, - экс-посол США в Украине Гербст
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV