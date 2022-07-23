Шольц блокирует продажу Украине 11 комплексов ЗРК Iris-T SLM, - Welt

Об этом пишет Welt со ссылкой на слова анонимных источников.

Издание сообщает, что Украина планирует закупить одиннадцать систем ПВО Iris-T SLM. Журналисты объясняют, что всего одно из этих самых современных средств защиты может защитить большой город от атак с воздуха.

По данным источников, необходимая заявка на экспортную лицензию была подана в ответственное федеральное министерство экономики в начале июля. Решение об одобрении должен принять федеральный совет безопасности, за которую отвечает канцелярия. Последнее слово всегда за Олафом Шольцем, пишет издание.

Сообщают, что министерство экономики ФРГ "положительно" отреагировало на запрос Украины. Впоследствии его направили в федеральный совет безопасности, где он пролежал три недели, а решение не было принято.

Отмечают, что министерство экономики "всегда незамедлительно направляло подобные заявки" на экспорт от Украины в федеральный совет безопасности. Однако комитет, который собирался тайно и включает девять министров, занимающихся внешней политикой и политикой безопасности, либо не соглашался, либо неохотно соглашался во всех случаях.

Украина также обратилась в федеральное правительство за финансовой поддержкой, сообщают украинские источники. Однако федеральное правительство задерживает эту помощь. Говорят, что одна из систем стоит около 140 миллионов евро, а за одиннадцать единиц нужно было бы заплатить 1,5 миллиарда евро.

На запрос представитель правительства сообщила, что федеральный совет безопасности работает тайно, "поэтому нельзя предоставить никакую информацию. В принципе, мы не комментируем текущие соглашения с другими странами".

Немецкий ЗРК IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия разработки компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.

21 июня федеральное правительство опубликовало список оружия, которое планирует предоставить Украине, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. Среди прочего, в список вошла система противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которую ранее Украине пообещал канцлер Германии Олаф Шольц.

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