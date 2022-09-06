Шольц блокирует поставки современных немецких танков Leopard 2 в Украину, – Welt

Об этом сообщает Welt со ссылкой на украинские правительственные круги. По их словам, шансы на прорыв в вопросе поставок новых танков невысоки.

"Канцлер Шмигаль не взял никаких обязательств по запрашиваемой поставке самых современных основных боевых танков Leopard 2. Переговоры с Шольцем по этому поводу оставались "общими и нечеткими", и не было "совсем желания" изменить негативную позицию по поставке танков. Шмигаль поехал в Берлин. с конкретной просьбой. Как подтвердили в киевских правительственных кругах, премьер-министр Украины предложил Шольцу, в частности, чтобы танки Leopard 2 поставлялись непосредственно промышленностью", - пишут в Welt.

Ранее промышленная группа Krauss-Maffei Wegmann (KMW) от 8 апреля сделала предложение о прямой поставке в Украину. На тот момент компания уже договорилась о поставке в Украину 100 танков Leopard 2A7, включая запчасти и учебные блоки для солдат, на общую сумму 1,55 млрд евро. Потому первые танки могли быть доставлены через 36 месяцев после заключения контракта.

Однако Шольц не пообещал такие поставки. Канцлер не изъявил "совершенно никакого желания" изменить свою негативную позицию по поставкам танков, сообщил источник издания.

В ответ на запрос Welt в правительстве Шольца сообщили, что не перестают поддерживать Украину как в военном, так и в политическом, финансовом и гуманитарном планах.

"Мы просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы, как правило, не сообщаем о конфиденциальных обсуждениях", – сказала представитель ведомства канцлера.