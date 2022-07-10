Шольц благодарен Канаде за турбину для "Северного потока"
Канада отремонтировала турбину для "Северного потока" и передала ее ФРГ, сделав таким образом санкционное исключение для "Газпрома". Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал это решение
Об этом сообщило издание Bild .
"Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников", – заявил Шольц.
Правительство Канады ранее заявляло , что сделает исключение из санкций против России и отправит турбину, прошедшую техническое обслуживание в Канаде, обратно в Германию.
Известно, что турбина, построенная в Канаде компанией Siemens, была отправлена на ремонт в Монреаль и "застряла" там из-за санкций против нефтегазовой отрасли России из-за ее войны в Украине.
Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия "Северного потока-1" и повредит способность Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.
Украинское правительство выступило против намерений Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".
Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил , что решение Канады вернуть турбину "Газпрома" является плохим прецедентом исключения из санкций.
Макогон отметил, что логика решения Оттавы ясна. По возвращении турбины ожидается, что "Газпром" полностью восстановит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму и должно привести к снижению цен на газ, уже достигшим уровня 1800-1900 долларов за тысячу кубических метров.
"Но я считаю, что даже по возвращении турбины "Газпром" найдет повод и дальше сокращать поставки в ЕС. Потому что даже без этой турбины у "Газпрома" есть возможность значительно увеличить транзит", - отметил Макогон.
- 10 июля министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила , что Канада неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, анонсировала новые санкции против российского энергетического сектора. После введения мер у канадских компаний будет 60 дней, чтобы заключить контракты с целевыми отраслями промышленности и услуг.
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