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Шольц анонсировал выделение новых кредитов для Украины, один из них - на €150 млн.

14 февраля, 2022 понедельник
16:25
Экономика Олаф Шольц Зеленский

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия выделит Украине новые финансовые кредиты, один из которых на сумму 150 млн евро

Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Я могу вас заверить в том, что мы будем продолжать поддержку, поэтому я рад, что могу сегодня объявить скорую выплату 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита. И могу объявить новый несвязанный финансовый кредит", - сказал Шольц.

Также он сообщил, что между Украиной и Германией существуют крепкие экономические отношения.

"Я могу вас заверить в том, что мы и в дальнейшем поддерживаем вас, в том числе поощряем немецких инвесторов", – добавил канцлер.

  • Напомним, что министерство иностранных дел ФРГ призвало немецких граждан покинуть Украину, если их пребывание там необязательно.
  • Также украинское Министерство обороны получило официальное письмо от Германии, которая подтвердила военную помощь Украине в размере 5 тыс. шлемов.
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